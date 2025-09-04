Tpl Linea, nasce il biglietto unico Imperia–Albenga

I Presidenti delle Province di Imperia e Savona, insieme ai vertici delle aziende di trasporto pubblico locale Riviera Trasporti e Tpl Linea, annunciano oggi il lancio del nuovo biglietto integrato Imperia–Albenga–Imperia, un’iniziativa che punta a semplificare gli spostamenti tra le due città e a promuovere una mobilità più sostenibile, accessibile e intelligente nel Ponente ligure.

Il nuovo titolo di viaggio consente di muoversi liberamente tra Imperia e Albenga per 8 ore al costo di 6 euro, una tariffa estremamente vantaggiosa pensata per rispondere concretamente alle esigenze di chi vive, lavora o studia nel territorio. Un passo avanti nella costruzione di un sistema di trasporti più equo e moderno, capace di favorire l’integrazione tra aree confinanti e di stimolare lo sviluppo locale.

A sottolineare il valore strategico dell’iniziativa è Claudio Scajola, Presidente della Provincia di Imperia: "Unire le forze tra Province e Aziende di Trasporto Pubblico significa offrire un servizio migliore ai cittadini e favorire lo sviluppo dell'intera area del Ponente Ligure. Con questo progetto diamo un segnale concreto di attenzione al territorio e alle esigenze di chi si sposta ogni giorno. È anche un modo per rafforzare la coesione tra comunità vicine e promuovere una visione condivisa di crescita sostenibile".

La sinergia tra enti locali è al centro anche dell’intervento di Pierangelo Olivieri, Presidente della Provincia di Savona, che evidenzia come il progetto sia frutto di una programmazione territoriale lungimirante: "Questa collaborazione rappresenta un esempio virtuoso di sinergia istituzionale. Il biglietto integrato è una risposta concreta alle esigenze di mobilità tra Savona e Imperia, e dimostra come il lavoro congiunto possa generare benefici tangibili per i cittadini e per il territorio. È una misura che guarda al futuro, favorendo una pianificazione più efficiente e sostenibile degli spostamenti".

Dal punto di vista operativo, le aziende di trasporto pubblico locale confermano il valore dell’integrazione come leva per migliorare l’esperienza dei passeggeri. Giampaolo Rossi, Direttore di TPL Linea, spiega: "Il nuovo biglietto integrato è un passo importante verso l’intermodalità. Offriamo ai passeggeri un titolo di viaggio flessibile, valido per 8 ore, che si adatta alle esigenze di chi si muove per lavoro, studio o svago. È una soluzione pensata per rendere il trasporto pubblico più accessibile e competitivo, contribuendo a ridurre l’uso dell’auto privata e a migliorare la qualità dell’ambiente urbano".

A fare eco, Riviera Trasporti che sottolinea l’impegno congiunto nella progettazione del servizio e il valore economico per i cittadini: "Abbiamo lavorato con grande attenzione all’integrazione tariffaria, con l’obiettivo di semplificare l’esperienza di viaggio e incentivare l’uso dell’autobus. Il costo contenuto di 6 euro per 8 ore di mobilità rappresenta un vantaggio concreto per i cittadini del Ponente, che potranno contare su un servizio più efficiente e conveniente. Questo progetto rafforza la collaborazione tra territori confinanti e rappresenta un modello replicabile per altre aree della Liguria".