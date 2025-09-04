Andora, 66 mila euro di contributi liquidati per il pagamento dei canoni di locazione

Sono 120 i beneficiari del bando affitti che in questi giorni hanno ricevuto mediamente 550 euro ciascuno come contributo in aiuto alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione. I destinatari sono stati selezionati con un bando e la graduatoria è stata stilata in base a requisiti stabiliti a livello nazionale. I fondi, messi a disposizione esclusivamente dal Comune di Andora, sono liquidati ai proprietari di casa e possono essere utilizzati anche per sanare eventuali morosità.

“Tutte le domande presentate, aventi i requisiti richiesti dalla normativa nazionale e previsti per i bonus fiscali e per gli aiuti al pagamento delle utenze, sono state accolte – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali, Monica Risso – L’obiettivo primario era individuare, secondo criteri consolidati, le famiglie in condizioni economiche fragili, tenendo conto del fatto che la somma a disposizione non è integrata da fondi regionali come accaduto in passato. L’importo medio corrisposto alle famiglie è di circa 550 euro. Il bando ha come obiettivo, infatti, erogare un contributo pari al 10% del canone annuale di affitto risultante dalla registrazione del contratto. Il bando per l’aiuto al pagamento dei canoni di locazione si affianca a quello per il pagamento delle bollette del gas e della luce”.