Savona, l’Unione ciechi e ipovedenti cerca volontari: "Anche poche ore sono una risorsa preziosa"

L’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, sezione territoriale di Savona, lancia un appello alla cittadinanza: servono nuovi volontari disposti a donare parte del proprio tempo libero per sostenere le attività dell’associazione e migliorare la qualità della vita dei soci non vedenti e ipovedenti.

Il ruolo dei volontari è fondamentale per accompagnare le persone nelle piccole e grandi necessità quotidiane: dal disbrigo di commissioni alle visite mediche, dalla lettura di documenti alla consegna di farmaci. Non mancano, inoltre, momenti più semplici ma altrettanto importanti, come una passeggiata o un po’ di compagnia a casa.

"Anche poche ore alla settimana possono rappresentare per noi una risorsa preziosa – spiegail presidente Uici Andrea Bazzano –. Ogni disponibilità è un aiuto concreto che ci consente di portare avanti le nostre attività associative e di rispondere meglio ai bisogni dei nostri soci".

Chi fosse interessato può contattare la sezione savonese dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, al numero 019 811645, per fissare un colloquio conoscitivo e ottenere ulteriori informazioni.