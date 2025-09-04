Padre e figlia rischiano di annegare a Laigueglia: travolti dalle onde

Un uomo di 52 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dopo essere stato travolto dalle onde mentre si trovava in mare con la figlia, nella tarda mattinata di ieri a Laigueglia.

L’episodio è avvenuto su un tratto di spiaggia libera, in direzione Andora, interdetto alla balneazione proprio per la sua pericolosità. In quelle ore il mare era agitato, con onde alte e forti correnti, una situazione che rende rischioso entrare in acqua con il rischio di essere trascinati al largo.

L'uomo e la bambina, piemontesi, si trovavano in vacanza sulla Riviera ligure. Entrambi sono stati improvvisamente risucchiati dalle onde.

Due turisti biellesi che si trovavano nella zona, assistendo al fatto, hanno avvertito l'emergenza.

La figlia è stata soccorsa tempestivamente e portata in salvo, evitando complicazioni. Per l’uomo, invece, la situazione è stata più grave: rimasto sommerso più a lungo, ha necessitato di immediato ricovero.