Cronaca | 04 settembre 2025, 07:41

Padre e figlia rischiano di annegare a Laigueglia: travolti dalle onde

È successo in un tratto interdetto alla balneazione: l'uomo, un turista piemontese, grave al Santa Corona

Un uomo di 52 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dopo essere stato travolto dalle onde mentre si trovava in mare con la figlia, nella tarda mattinata di ieri a Laigueglia. 

L’episodio è avvenuto su un tratto di spiaggia libera, in direzione Andora, interdetto alla balneazione proprio per la sua pericolosità. In quelle ore il mare era agitato, con onde alte e forti correnti, una situazione che rende rischioso entrare in acqua con il rischio di essere trascinati al largo.

L'uomo e la bambina, piemontesi, si trovavano in vacanza sulla Riviera ligure. Entrambi sono stati improvvisamente risucchiati dalle onde. 

Due turisti biellesi che si trovavano nella zona, assistendo al fatto, hanno avvertito l'emergenza.

La figlia è stata soccorsa tempestivamente e portata in salvo, evitando complicazioni. Per l’uomo, invece, la situazione è stata più grave: rimasto sommerso più a lungo, ha necessitato di immediato ricovero.

Redazione

