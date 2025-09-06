Olivia cane smarrito ad Arnasco, l'appello per ritrovarla

Riceviamo e pubblichiamo:

"Chiediamo aiuto per una cagnolotta fulva con striscia bianca sul petto, tre anni, sterilizzata che ieri pomeriggio, 5 settembre, è scappata da un giardino recintato situato in frazione Menosio di Arnasco. La cagnolotta è appena arrivata da un'adozione che non andava bene, ma il suo carattere fobico è conseguenza della vita di strada che ha condotto in Meridione, da dove è partita con staffetta".

"Si chiama Olivia. Purtroppo, non si lascia prendere. Ma è più che sufficiente la segnalazione della sua presenza. Per ogni indicazione e, appunto, segnalazione, lasciamo il numero di Teresa: 3455112511. Preghiamo chiunque la avvistasse, di chiamare. (Precisiamo che al momento il cane non è provvisto del guinzaglio come nelle foto)".