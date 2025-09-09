Vado Ligure, il 14 settembre le premiazioni caARTEiv a San Genesio

Sono in atto gli ultimi preparativi della caARTEiv per organizzare la premiazione del “Festival caARTEiv delle Arti” la prossima domenica 14 settembre a San Genesio di Vado Ligure. Un’intera giornata dedicata all’arte a 360° gradi: letteratura, fotografia, scultura, pittura e musica.

La giuria ha già stilato la graduatoria, premiando scrittori ed artisti di Pordenone, Milano, Pavia, Carmagnola, Varese, Lecco, Acqui terme, Genova, Savona e Albenga. La classifica finale sarà resa notadomenica alle 15:30, al termine del pranzo degli Artisti c/o il Circolo San Genesio.

Gli artisti della mostra collettiva sono in fervente attesa di esporre le proprie opere. Il pubblico potrà ammirare dalle 10:00 alle 18:00 del 14/9/25, le grandi sculture metalliche astratte di Diego Santamaria di Savona, le sculture plastiche di Luigino Vador di San Quirico (Pordenone), i quadri figurativi impressionisti di Edgardo Saini di San Genesio, libri storici acrilici acquarelli e ceramiche figurative naïf di Simona Bellone da Millesimo (Savona), ed in aggiunta le suggestive fotografie dell’educatrice Chiara Maffei d’Imperia.

Quest’anno sarà un lieto ritorno del cantautore Aldo Ascolese che si esibirà alla chitarra e voce alle 16:30 presso l’area sagre del Circolo San Genesio di Vado ligure, in tributo a Fabrizio De Andrè ed altri cantautori italiani.

L’intera manifestazione caarteiv di domenica 14 settembre avverrà all’aperto: in caso di mal tempo, tutta la cerimonia artistica della giornata si svolgerà presso le sale al chiuso del Circolo San Genesio. "Siate numerosi perché la cultura accresce l’anima di meraviglie ed è indispensabile per completare il percorso della propria vita terrena", commenta Simona Bellone, presidente caARTEiv.