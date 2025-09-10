"Jacopo da Varagine oggi. Lo studio dei santi della Legenda aurea nel XXI secolo": a Varazze il Convegno internazionale di studi

"Jacopo da Varagine oggi. Lo studio dei santi della Legenda aurea nel XXI secolo": a Varazze, nella Sala consiliare del Comune dal 25 al 27 settembre, il Convegno internazionale di studi. L’evento è organizzato dall’associazione Centro Studi “Jacopo da Varagine” APS in occasione del cinquantesimo anniversario della traslazione a Varazze delle reliquie del beato Jacopo da Varagine (1974-2024) e del quarto centenario dell’elezione dello stesso Beato e di santa Caterina da Siena a patroni della città (1625-2025), con il contributo della città di Varazze e della Fondazione “Agostino Maria De Mari” – Cassa di Risparmio di Savona e con il patrocinio della Regione Liguria, della Provincia di Savona e della Diocesi di Savona-Noli.

Il convegno è coordinato da un comitato scientifico composto da Giovanni Paolo Maggioni (Università del Molise), Antonella Degl’Innocenti (Università di Trento), Daniele Solvi (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”) e Antonio Delfino (Università di Pavia – Dipartimento di Musicologia di Cremona).

Il convegno intende accostare due approcci differenti alle tradizioni agiografiche raccolte nella Legenda aurea: da una parte le ricerche su come Jacopo abbia rielaborato le leggende precedenti e la sua importanza nella storia culturale europea; dall’altra gli studi sul culto che oggi viene tributato ai medesimi santi e l’eredità di Jacopo al giorno d’oggi. In altre parole, si vorrebbe sottolineare l’importanza del predicatore domenicano arcivescovo di Genova non solo evidenziando la sua opera di compilatore e di divulgatore delle principali tradizioni agiografiche europee, ma anche mostrando come questi culti siano vivi oggi, continuando a fiorire da quelle antiche radici.

Il convegno sarà anche l’occasione per mostrare come il patrono di Varazze sia tuttora al centro di un’intensa attività di studi filologici: in questa prospettiva verranno presentate le due ultime edizioni critiche riguardanti l’opera di Jacopo, i sermoni de sanctis riguardanti san Francesco, san Domenico e san Pietro martire e l’edizione del volgarizzamento catalano della Legenda aurea, uno dei documenti più importanti della lingua catalana.

I lavori si articoleranno in quattro sessioni ed avranno inizio nel pomeriggio di giovedì 25 settembre, per concludersi sabato 27 settembre in fine di mattinata. La quarta ed ultima sessione è dedicata all’approfondimento di alcuni aspetti musicali che ruotano attorno alla figura di Jacopo.

In occasione del convegno, giovedì 25 settembre alle ore 21.00, presso l’oratorio di Nostra Signora Assunta in Varazze, si terrà il sesto concerto della rassegna Musica aurea. Percorsi di musica sacra dal medioevo ad oggi, con direzione artistica di Antonio Delfino.

Il concerto, dal titolo Ri-sonanze del sacro. Musiche per pianoforte a quattro mani, analogamente al convegno, ha come filo conduttore la ricezione in tempi recenti delle idee e della cultura del passato: è prevista l’esecuzione da parte del duo Alessandro e Antonio Delfino di arrangiamenti per pianoforte a quattro mani di musiche originariamente per organo di Johann Sebastian Bach, Franz Liszt e César Franck. Approntati dagli autori o più spesso da altri valenti musicisti, i brani proposti proiettano in una nuova dimensione alcuni tra i pezzi più celebri del repertorio organistico.