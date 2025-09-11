Carcare, il palazzetto dello sport intitolato a Stefano Ticineto: il 20 settembre la cerimonia

In occasione dei 50 anni della Pallavolo Carcare, il Comune e la società sportiva hanno deciso di intitolare il palazzetto dello sport a Stefano Ticineto, figura centrale nello sviluppo e nella promozione del movimento sportivo del paese. La cerimonia si terrà il 20 settembre, a partire dalle ore 16.45.

Ticineto, insieme a Enrico Botta, è stato uno dei cofondatori della Pallavolo Carcare e ha svolto un ruolo fondamentale nella crescita della società. Grazie al suo impegno, alla passione e alla dedizione, il sodalizio valbormidese ha raggiunto importanti traguardi sportivi, diventando un punto di riferimento per l’intera comunità.

L’intitolazione del palazzetto rappresenta un riconoscimento concreto del contributo di Ticineto alla storia sportiva del paese, celebrando non solo i successi della Pallavolo Carcare, ma anche l’impegno di chi, con visione e dedizione, ha contribuito a costruire le basi dello sport locale.