Varazze, passaggio di testimone all'Ufficio Locale Marittimo - Guardia Costiera: saluta Agostino Gallo

Il Comandante dell'Ufficio Locale Marittimo di Varazze – Guardia Costiera Agostino Gallo lascerà dopo 5 anni il comando varazzino.
Ad annunciarlo il sindaco Luigi Pierfederici: "Nei prossimi giorni il Comandante Agostino Gallo lascerà il comando dell’Ufficio Locale Marittimo di Varazze, passando il testimone al Luogotenente Fabio Paita - ha detto il primo cittadino varazzino - A lui i più sinceri auguri di buon lavoro da parte della Amministrazione per questo nuovo incarico al servizio della nostra città".
"Un grande grazie al Comandante Agostino Gallo per la professionalità, la disponibilità e l’attenzione che ha sempre dimostrato nei confronti della comunità varazzina in questi 5 anni di servizio" conclude Pierfederici.