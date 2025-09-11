Vertenza Aias Savona, i sindacati in Regione: "Vogliamo risposte e soluzioni, perso già troppo tempo"

"Vogliamo risposte, vogliamo proposte, vogliamo soluzioni. Abbiamo già perso troppo tempo non possiamo rischiare che una realtà così importante del nostro territorio venga meno".

Questo il grido d'allarme delle organizzazioni sindacali unitariamente in merito alla vertenza legata alla sede dell'Aias di Savona.

L'Associazione Nazionale Assistenza Spastici da qualche tempo ha dovuto cambiare casa e si è spostata in via Nizza visti i problemi strutturali alla storica sede di via Famagosta. Grazie al mondo del volontariato provano a rialzare la testa ma non basta: per questo chiedono da tempo un aiuto concreto al Comune di Savona, all'Asl2 e alla Regione.

Proprio a Genova i sindacalisti Stefania Druetti (Fp Cgil), Giovanni Oliveri (Cisl Fp) e Maurizio loschi (Cub Sanità) hanno chiesto risposte importanti dal mondo della politica.

"AIAS, realtà importante sul territorio per la riabilitazione di minori con disabilità, sta attraversando un periodo di difficoltà logistica ed economica. Ha circa 25-30 dipendenti e segue a livello psico educativo fisioterapico logopedico circa trecento bambini tra le sedi di Savona e Cairo, bambini che vengono da tutta la provincia Savonese - spiegano unitariamente - Le difficoltà di AIAS devono essere supportate dagli enti competenti e bisogna trovare il modo perché possa continuare ad erogare questo servizio importantissimo per il nostro territorio perché diversamente per questa zona non ci sarebbero le realtà sufficienti per supportare tutti questi bambini con difficoltà".

"Abbiamo chiesto al tavolo regionale al quale erano presenti l'assessore regionale Nicolò, i consiglieri regionali, il Comune di Savona e l'Asl2 savonese, oltre che lo stesso Aias e una rappresentanza dei lavoratori, che ci sia l'impegno ma soprattutto la concretezza. Perché i tavoli non ci bastano più" concludono.

Le organizzazioni sindacali da tempo stanno seguendo la vertenza anche con il Comune di Savona senza avere però riscontri. Con lo stesso tavolo di confronto che era stato richiesto quasi un anno fa.