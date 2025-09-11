Savona, Arecco sulla conferma di Di Padova in giunta: “Chissà se fosse capitato al vicesindaco della precedente amministrazione”

Parla da ex vice sindaco Massimo Arecco, attuale consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Arecco, con un'altra parte dell'opposizione, aveva firmato il documento che chiedeva un passo indietro di Di Padova.

“La sinistra e' brava a fare la morale in casa degli altri- dice Arecco, che è stato vice sindaco nella giunta Caprioglio - è la solita storia della doppia morale da applicare alla bisogna . Nella mia posizione di insegnante sono imbarazzato pensando che, quanto accaduto abbia coinvolto chi riveste il ruolo, oltreché di vicesindaco, di assessore alle politiche educative, formazione, integrazione tra scuola e città, eventi e manifestazioni”.

E attacca l'ex vice sindaco :”Chissà come si sarebbe comportata la sinistra se, malauguratamente, la triste vicenda fosse capitata al vicesindaco della precedente amministrazione...cioè Arecco. Di Padova dice che questa sua esperienza, dolorosa potrà testimoniarla per evitare che altri giovani facciano lo stesso errore. Sarebbe come Dracula che parla all'Avis.".