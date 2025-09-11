Caso Di Padova, il Pd savonese sta con la vicesindaco: “Conferma scelta giusta, continuerà con dedizione”

Dopo settimane di silenzio, il Partito Democratico savonese ha preso posizione sul caso di Elisa Di Padova, confermata dal sindaco di Savona Marco Russo nei suoi incarichi di vicesindaco e assessore a quasi un mese dall’incidente stradale che l'ha vista coinvolta.

In seguito all’episodio, Di Padova aveva rimesso le deleghe nelle mani del sindaco, che dopo un periodo di riflessione condiviso con la giunta e la maggioranza ha scelto di confermarla. Una decisione che oggi riceve l’appoggio del partito.

«In queste settimane non siamo mai intervenuti per rispettare il periodo di riflessione che Elisa Di Padova, comprensibilmente, ha chiesto dopo quanto avvenuto il 15 agosto scorso – dichiarano il segretario provinciale Emanuele Parrinello e quello cittadino Simone Anselmo –. Il gesto di rimettere le deleghe dice molto sul suo senso delle istituzioni. Il sindaco, di fronte alla disponibilità della vicesindaca a proseguire, pur nella consapevolezza del grave errore commesso, ha scelto di confermarla. Crediamo sia un bene per la città».

Il PD savonese ribadisce pieno sostegno alla propria amministratrice: «Siamo certi che Elisa Di Padova continuerà a svolgere i propri compiti al servizio dei cittadini con la stessa competenza, dedizione e passione di prima. La comunità del Partito Democratico è e sarà sempre al suo fianco».