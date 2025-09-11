Savona, i gruppi consiliari alleati della giunta sul caso Di Padova: "Confermiamo la fiducia a Elisa"

Fare quadrato attorno alla vice sindaca Elisa Di Padova, confermata dal sindaco Russo. Dopo l'annuncio della conferma della vice sindaca nella sua carica da parte del sindaco Russo le liste alleate della giunta, Patto per Savona, Riformiamo Savona e Sinistra per Savona, sono uscite con un comunicato congiunto. "Quando una comunità politica e un'intera città vengono scosse da un fatto rilevante, come l’incidente che ha visto coinvolta la Vicesindaca Elisa Di Padova- scrivono - è inevitabile che si apra una fase di riflessione. Era giusto che la prima parola fosse la sua, e che arrivasse con responsabilità e trasparenza, assumendosi pienamente le proprie responsabilità.

"L’episodio in questione è stato grave, e sappiamo che ha profondamente colpito e diviso la città- proseguono - Come sottolineato dalla stessa Vicesindaca, chi ricopre una carica pubblica deve essere consapevole che le proprie azioni hanno inevitabilmente una ricaduta pubblica. Questo non cancella le capacità politiche e umane di Elisa Di Padova, né il lavoro svolto con dedizione in questi anni come Vicesindaca e Assessora. Al contrario, è proprio su queste capacità che oggi si deve fare leva per affrontare la fase che si apre. Come gruppi di maggioranza consiliare confermiamo la fiducia a Elisa Di Padova, nella consapevolezza che da oggi il compito è più impegnativo. Sarà necessario ricostruire un rapporto di fiducia e prossimità con i cittadini".

