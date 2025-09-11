Savona, il 12 e il 13 settembre "Muscolata al Milleluci"

Prima festa delle Federazioni di Genova e Savona del Partito Comunista Italiano. Riprende così la tradizione delle "settembrate" organizzate dal PCI, occasioni di aggregazione capaci di coinvolgere militanti e simpatizzanti.
La festa di quest'anno si chiama “Muscolata al Milleluci”, e come si può facilmente intuire saranno proprio i muscoli il "piatto forte" dell'evento, in programma venerdì 12 e sabato 13 settembre presso il Circolo ARCI Milleluci di Legino, a Savona.
Dalle 19:30 lo stand gastronomico proporrà un ricco menù a base di gustose specialità di mare e di terra con alternative vegetariane. Una nota importante: alla festa sarà disponibile la “Gaza Cola”, un piccolo ma concreto gesto per sostenere la popolazione della Striscia di Gaza in questo terribile momento.
"Oltre alla muscolata, la festa sarà l'occasione per presentare la nostra proposta politica, promuovere le nostre iniziative e discutere insieme sui temi del lavoro e sulla drammatica situazione in Palestina", spiegano dall'organizzazione.
Venerdì alle ore 18 è in programma l'incontro pubblico "SOS LAVORO: occupazione, sicurezza e lotta al precariato", mentre sabato sempre alle 18 si svolgerà il dibattito "Le ferite del conflitto: tensioni globali e diritti umani fra Gaza e il mondo".
Venerdì 12 alle ore 21 doppio appuntamento con la musica dal vivo: lo SkyDive Acoustic Duo proporrà un mix di brani pop/rock che raccoglie i più grandi successi dagli anni '90 ad oggi e riarrangiati in versione acustica; inoltre sarà presente Bobby Posner, lo storico bassista del gruppo rock-beat inglese "The Rokes", per cantare e suonare i più grandi successi di una delle band iconiche della musica internazionale.
Sabato 13, sempre alle 21, sarà la volta dei Beluga Flying Machine, rock band genovese che trascinerà grazie ad un ampio repertorio di cover dei grandi classici del rock mondiale. Un viaggio musicale tra diverse epoche e canzoni indimenticabili.