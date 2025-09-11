Savona, il 12 e il 13 settembre "Muscolata al Milleluci"

Prima festa delle Federazioni di Genova e Savona del Partito Comunista Italiano. Riprende così la tradizione delle "settembrate" organizzate dal PCI, occasioni di aggregazione capaci di coinvolgere militanti e simpatizzanti.

La festa di quest'anno si chiama “Muscolata al Milleluci”, e come si può facilmente intuire saranno proprio i muscoli il "piatto forte" dell'evento, in programma venerdì 12 e sabato 13 settembre presso il Circolo ARCI Milleluci di Legino, a Savona.

Dalle 19:30 lo stand gastronomico proporrà un ricco menù a base di gustose specialità di mare e di terra con alternative vegetariane. Una nota importante: alla festa sarà disponibile la “Gaza Cola”, un piccolo ma concreto gesto per sostenere la popolazione della Striscia di Gaza in questo terribile momento.

"Oltre alla muscolata, la festa sarà l'occasione per presentare la nostra proposta politica, promuovere le nostre iniziative e discutere insieme sui temi del lavoro e sulla drammatica situazione in Palestina", spiegano dall'organizzazione.

Venerdì alle ore 18 è in programma l'incontro pubblico "SOS LAVORO: occupazione, sicurezza e lotta al precariato", mentre sabato sempre alle 18 si svolgerà il dibattito "Le ferite del conflitto: tensioni globali e diritti umani fra Gaza e il mondo".