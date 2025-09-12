Pallare piange l'ex sindaco Amedeo Patrone, aveva 79 anni

Pallare è in lutto per la scomparsa di Amedeo Patrone, 79 anni, che ha guidato il paese come sindaco dal 1995 al 2014 alla testa di una lista civica di sinistra.

Ragioniere, ex dipendente della Demont, nei primi anni ’90 aveva ricoperto anche il ruolo di vice sindaco nella giunta guidata dall’attuale primo cittadino Colombo. Persona molto attiva nella vita della comunità, profondamente apprezzata e ben voluta da tutti, è stata tra i soci fondatori della pro loco.

I funerali saranno celebrati sabato alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Marco Evangelista a Pallare. Patrone lascia la moglie Renata e il figlio Matteo.