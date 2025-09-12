Celle Ligure, in scena lo spettacolo “Vangelo di terra nera” con la Compagnia Salz

Domenica 14 settembre alle ore 21, nel teatrino della sala consiliare di Celle Ligure, la sezione ANPI “F.lli Figuccio” ospiterà la Compagnia Salz, con Alice Bignone ed Ermanno Rovella, che porteranno in scena lo spettacolo teatrale “Vangelo di terra nera”.

L’ingresso sarà gratuito. In caso di maltempo, la rappresentazione si terrà all’interno della sala consiliare.

Vangelo di terra nera è un’esplorazione della rabbia. La rabbia come condizione e come necessità, come cappio e come coltello. Non è una storia di resistenza. È una storia d’amore.

L’iniziativa rientra nella rassegna “ANPI Incontra” ed è realizzata con il contributo e la collaborazione del Comune di Celle Ligure.