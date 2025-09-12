Finalborgo, il Centro Storico: «Grazie all’attenzione per il recupero dell’ex Conceria: un bene per tutti torni alla comunità»

Riceviamo e pubblichiamo la seguente lettera del Consiglio Maggiore del Centro Storico del Finale indirizzata al signor Pico Maccario e inoltrata, per conoscenza, all'Amministrazione Comunale e alle redazioni dei quotidiani online locali.

"Egregio Signor Maccario,

con la presente desideriamo concretamente ringraziarLa per l’immensa cortesia e sensibilità dimostrata verso la nostra Città e la nostra Festa in particolare (Viaggio nel Medioevo), permettendoci di poter utilizzare gratuitamente la Sua proprietà, limitrofa al Liceo Issel, al fine di assicurare il parcheggio automezzi degli ospiti e degli artisti italiani, portoghesi, spagnoli e francesi che annualmente contribuiscono in maniera determinante allo svolgimento dell’evento.

Desideriamo inoltre sottolineare la grande attenzione da Lei dimostrata nei confronti della riqualificazione della zona dell’Ex Conceria. Il ripristino del flusso idrico che - proveniente dai lavatoi storici - attraversa l’area, rappresenta infatti un intervento prezioso: non solo permetterebbe di tutelare e valorizzare un bene identitario per il Borgo, ma contribuirebbe anche a restituire decoro, vivibilità e salubrità all’intero Rione.

Tale intervento, oltre a preservare la memoria e la funzionalità di un bene comune, permetterebbe di restituire alla cittadinanza e ai visitatori un ambiente più sano, vivibile e rispettoso della tradizione. Un risultato che avrebbe effetti positivi non soltanto sulla qualità della vita degli abitanti, ma anche sullo svolgimento delle manifestazioni che animano il nostro centro storico, in particolare il Viaggio nel Medioevo, che trova proprio nella cornice del Borgo e nelle sue peculiarità la sua forza e suggestione.

Siamo convinti che la realizzazione di questo intervento possa rappresentare un segno concreto di attenzione al territorio e un beneficio per tutta la comunità finalese, e rinnoviamo quindi il nostro sincero apprezzamento per la sensibilità e la cura che Ella dimostra nei confronti del Borgo e delle sue esigenze.

Il Consiglio Maggiore del Centro Storico del Finale esprime quindi il proprio sincero apprezzamento per la sensibilità e la disponibilità da Lei mostrate, augurando la positiva realizzazione di un progetto che porterà sicuramente beneficio all’intera città.

Per il Consiglio Maggiore del Centro Storico del Finale

Il Rettore: Ludovica Lena"