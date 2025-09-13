Albissola: già sold out la prima serata della rassegna “Pignatta Rossa 2025” in programma il 25 settembre

Ad Albissola ritornano le attesissime serate a tema firmate dalla chef Tiziana Piras dell’Artrattoria Pignatta Rossa, in collaborazione con il giornalista Claudio Porchia, che accompagnerà gli appuntamenti con racconti, curiosità e suggestioni dedicate al cibo e alle tradizioni.
La rassegna, ormai appuntamento fisso e molto apprezzato dal pubblico, propone un vero e proprio viaggio attraverso sapori, ingredienti e culture diverse, costruendo un calendario che unisce ricerca gastronomica, valorizzazione del territorio e convivialità.
La rassegna si apre il 25 settembere con una serata dedicata al riso, uno degli ingredienti più versatili e amati della cucina italiana. La chef Tiziana Piras proporrà un percorso gastronomico che ne esplora consistenze e aromi, dai grandi classici alle interpretazioni più creative, utilizzando il riso Carnaroli selezione Isos dell’azienda di Andrea Bianchi, ospite della serata.
Il menù della serata:
Polpette di riso venere e scampi
Crema di riso con totanetti scottati, pesto di nasturzio e mandorle
Risotto al Castelmagno con tartare di gamberi e chinotto savonese candito
Involtino di branzino con riso, zucchine e zafferano
Crema dolce di riso con frutta fresca e secca
💰 Prezzo del menù: 45 € a persona, incluse bevande (acqua e vino, 1 bottiglia ogni 4 persone).
Un percorso che unisce mare e terra, tradizione e innovazione, per raccontare tutte le sfumature di un cereale che da secoli accompagna la cucina italiana.
la chef Tiziana Piras e il giornalista Claudio Porchia in una serata a tema alla Pignatta Rossa
I prossimi appuntamenti in calendario:
- Giovedì 30 ottobre – Serata “Zucca di Rocchetta”
Protagonista della serata sarà la celebre zucca di Rocchetta, presidio di qualità e simbolo della rinascita della Valle Bormida. Una cena interamente dedicata a questo ortaggio dalle mille sfumature, capace di sorprendere con piatti sia dolci che salati.
- Martedì 18 novembre – Serata Sarda
Un viaggio nei sapori autentici della Sardegna, terra d’origine della chef Piras. Dalla tradizione marinara alle ricette di campagna, un menù che celebra radici, profumi e memoria culinaria dell’isola.
- Giovedì 11 dicembre – Serata “Natale alla Savonese”
Un appuntamento speciale per avvicinarsi alle feste natalizie attraverso i piatti della tradizione locale. La cucina savonese diventa protagonista di un menù che intreccia ricordi familiari, gusto e convivialità.
Gli interessati possono contattare il ristorante al numero 349.5465722.
La Pignatta Rossa, inserita fra i Ristoranti della Tavolozza, si trova in via Italia, al numero 55, nella splendida cornice di Albissola Marina.