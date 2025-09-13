Boissano, il Comitato Beallu Buinzan denuncia: "Degrado, disagio e pericolo per i Boissanesi”

A distanza di un anno dalle prime segnalazioni, il Comitato Beallu Buinzan interviene nuovamente sulla situazione del paese, esprimendo “estrema perplessità e delusione” per l’assenza di risposte concrete da parte del Comune e per “uno stato crescente di degrado, disagio e pericolo per i Boissanesi”.

In una nota diffusa, il Comitato ribadisce le proprie richieste, articolate in tre punti fondamentali: viabilità, illuminazione pubblica e verde urbano.

Sul fronte della viabilità, si domandano: “È stata redatta una mappatura complessiva delle criticità segnalate ed una pianificazione di cosa fare per risolverle? Con quali priorità si intenderebbe agire? Con quali fondi se già disponibili e, se invece mancano fondi, come si pensa di reperirli? In particolare come si intende garantire la sicurezza della strada provinciale nei vari tratti che sono stati segnalati come fonte di pericolo?”

Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, il Comitato solleva ulteriori dubbi: “Perché, nonostante il più basso costo dell’energia certificato dall’ARERA, rimane spento il 50% dei punti luce sul territorio comunale? Può l’amministrazione documentare per il punto precedente quanti soldi sono stati risparmiati, al netto dei costi di spegnimento (e si spera di futura riaccensione) dei punti luce? Anche alla luce delle pubbliche dichiarazioni dell’ex Sindaco Olivari, quali azioni sono state intraprese relativamente ai lampioni guasti con la società che ha in appalto la gestione dell’illuminazione pubblica?”

Capitolo delicato anche quello del verde pubblico, che secondo il Comitato influisce sul decoro e sulla sicurezza: “Impatti negativi chiarissimi su decoro (erbacce altissime persino nel cimitero, l’ultima cosa che ci tocca tristemente rilevare) e sicurezza (erbacce che invadono la carreggiata e sovrastano il parcheggio di via Marici) ci vengono con sempre maggior frequenza segnalate: si intende pianificare in modo organizzato, e con scadenze regolari condivisibili con la popolazione, i lavori necessari al fine di migliorare anche questo aspetto?”