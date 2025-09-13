 / Attualità

Cengio, avanti con l’efficientamento energetico del Comune: sostituiti i serramenti

L’intervento è stato reso possibile dai contributi della Regione

Proseguono a Cengio i lavori di efficientamento energetico del palazzo comunale con la sostituzione di tutti i serramenti del piano terreno, del primo e del secondo piano. L’obiettivo è migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio e garantire maggior comfort a cittadini e dipendenti.

L’opera è stata resa possibile grazie ai contributi della Regione, che ha sostenuto il Comune con tre finanziamenti: 76 mila euro e 60 mila euro già portati a termine, e un ulteriore stanziamento di 135 mila euro attualmente in fase di utilizzo. In totale, l’investimento ammonta a 271 mila euro.

Un intervento importante che si inserisce in un percorso più ampio di ammodernamento e sostenibilità della sede municipale.

