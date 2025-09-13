Sassello festeggia il centenario della SS. Trinità: annullo speciale di Poste Italiane

In occasione del centenario dalla consacrazione della Chiesa SS. Trinità di Sassello, Poste Italiane sarà presente con un annullo speciale dedicato, richiesto dalla Parrocchia SS. Trinità e San Giovanni Battista.

Oggi, 13 settembre, fino alle ore 16,30 nello spazio filatelico temporaneo, allestito per l’occasione in Via G.B. Badano 3 a Sassello, potranno essere timbrate con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso la postazione di Poste Italiane. Per i collezionisti e gli appassionati saranno inoltre disponibili tutte le più recenti emissioni di francobolli, acquistabili insieme ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane: folder, pubblicazioni e tessere filateliche, cartoline e raccoglitori per collezionisti.

Si tratta di un’iniziativa dedicata non solo ai collezionisti, ma a tutti gli appassionati di storia, cultura e tradizioni locali, che potranno conservare un ricordo tangibile di questo importante traguardo.