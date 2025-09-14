Albenga, oltre 600 firme per denunciare il degrado in viale Pontelungo: esposto alle autorità

Sono più di 600 le firme raccolte e che permetteranno all’amministratore condominiale di Albenga Andrea Tomatis di inviare un esposto alle autorità competenti per denunciare formalmente il degrado nel quartiere di viale Pontelungo.

Nello specifico, il documento verrà inviato al sindaco Riccardo Tomatis, alla Prefettura, alla Questura e alla Procura della Repubblica di Savona.

L’iniziativa è nata “dalle numerose segnalazioni e lamentele ricevute dai residenti e dai condomini, che chiedono con forza maggiore sicurezza, decoro urbano e tutela dei propri diritti fondamentali”, come ha spiegato lo stesso amministratore condominiale ingauno.

“La voce dei cittadini è chiara e forte – scrive ora sui social -. Subito dopo la mezzanotte, l'esposto partirà verso Comune, Prefettura, Questura e Procura: un atto civico per chiedere più sicurezza, decoro e rispetto. Non è politica: è comunità, è voglia di tornare a vivere in un quartiere sicuro e dignitoso. Grazie a tutte le persone che hanno firmato e sostenuto questa iniziativa: insieme dimostriamo che l'unione fa davvero la forza!”.