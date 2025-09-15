Dego, una passerella metallica accanto al ponte Pollovero per proteggere i pedoni

Per aumentare la sicurezza dei pedoni, la Giunta comunale di Dego ha approvato un progetto strategico per la messa in sicurezza della SP 29 dir. B e ha già inviato al Ministero dell’Interno la richiesta di finanziamento.

Il tratto interessato, lungo il ponte Pollovero in via Savona, è stato in passato teatro di gravi incidenti. L’intervento prevede la realizzazione di una passerella metallica autonoma, affiancata all'attraversamento esistente, che separerà definitivamente i flussi pedonali da quelli veicolari e permetterà una verifica idraulica dedicata del manufatto.

Il progetto comprende anche l’abbattimento delle barriere architettoniche e la costruzione di un nuovo marciapiede lungo via Savona, garantendo piena accessibilità ai cittadini. Il costo complessivo dell’opera è stimato in 857mila euro, con una durata dei lavori prevista di 12 mesi

"Si tratta di un’opera strategica e non rinviabile per la sicurezza e la qualità della vita dei residenti – commenta il sindaco Franco Siri –. Vogliamo offrire ai pedoni un percorso sicuro e inclusivo in un punto critico della viabilità".

L’iniziativa conferma l’impegno dell’amministrazione comunale nel garantire spazi sicuri e accessibili, ponendo attenzione alla prevenzione degli incidenti e al benessere dei cittadini.