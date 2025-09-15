 / Attualità

Dego, una passerella metallica accanto al ponte Pollovero per proteggere i pedoni

La Giunta Siri ha presentato al Ministero dell’Interno la domanda di contributo per un progetto da 857mila euro, finalizzato alla realizzazione di un percorso pedonale

Per aumentare la sicurezza dei pedoni, la Giunta comunale di Dego ha approvato un progetto strategico per la messa in sicurezza della SP 29 dir. B e ha già inviato al Ministero dell’Interno la richiesta di finanziamento.

Il tratto interessato, lungo il ponte Pollovero in via Savona, è stato in passato teatro di gravi incidenti. L’intervento prevede la realizzazione di una passerella metallica autonoma, affiancata all'attraversamento esistente, che separerà definitivamente i flussi pedonali da quelli veicolari e permetterà una verifica idraulica dedicata del manufatto.

Il progetto comprende anche l’abbattimento delle barriere architettoniche e la costruzione di un nuovo marciapiede lungo via Savona, garantendo piena accessibilità ai cittadini. Il costo complessivo dell’opera è stimato in 857mila euro, con una durata dei lavori prevista di 12 mesi

"Si tratta di un’opera strategica e non rinviabile per la sicurezza e la qualità della vita dei residenti – commenta il sindaco Franco Siri –. Vogliamo offrire ai pedoni un percorso sicuro e inclusivo in un punto critico della viabilità".

L’iniziativa conferma l’impegno dell’amministrazione comunale nel garantire spazi sicuri e accessibili, ponendo attenzione alla prevenzione degli incidenti e al benessere dei cittadini.

Graziano De Valle

