Attualità | 15 settembre 2025, 16:58

Savona, un senzatetto trova rifugio in uno spazio esterno del Palazzo di Giustizia

L'episodio riguarda un fenomeno, quello dei senza fissa dimora, sempre più diffuso in città, soprattutto nelle zone periferiche

Ha scelto lo spazio esterno del Palazzo di Giustizia di Savona come rifugio per la notte. Un cittadino ha immortalato la scena: un uomo senza fissa dimora, semi nudo mentre si stava rivestendo, ha trovato riparo sotto la tettoia d’ingresso laterale del tribunale, dove ha sistemato il proprio giaciglio.

L’episodio è emblematico di un fenomeno che riguarda l’intera città. A Savona, infatti, il problema dei senzatetto non interessa soltanto le periferie, ma coinvolge anche il centro cittadino.

Quello dei senza tetto è un fenomeno sempre più diffuso e segnalato dai savonesi: dalla zona di corso Tardy e Benech, dove recentemente si sono verificate anche delle risse fra persone senza fissa dimora, a piazza Maestri dell'Artigianato o nell’area del “Matitino”. 

Ma anche in centro non mancano situazioni simili: alcuni senzatetto dormono in via Paleocapa o nei pressi della Torretta.

Elena Romanato

