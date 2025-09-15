Stazione di Alassio, il sindaco Melgrati chiede a RFI maggiore pulizia e decoro

Il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, ha recentemente scritto a Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per segnalare lo stato di degrado e sporcizia nell’area interna ed esterna della stazione ferroviaria, sottolineando la necessità di interventi urgenti di pulizia e manutenzione per garantire decoro e accoglienza a uno dei principali punti di accesso turistico della città.

Nella lettera, il primo cittadino evidenzia che il "problema riguarda sia i binari, frequentati da numerosi visitatori, sia gli spazi adiacenti, come l’attraversamento pedonale di Regione Pontino", definendo la situazione "un brutto biglietto da visita della città". Non potendo intervenire direttamente sul sedime ferroviario, Melgrati chiede a RFI di programmare al più presto le attività necessarie per ripristinare condizioni decorose.

Il sindaco ricorda inoltre che "l’incuria interessa tutte le aree principali della stazione e dei suoi accessi, rendendo urgente un intervento per garantire sicurezza e una migliore esperienza ai cittadini e ai turisti".

La missiva si conclude con l’auspicio che RFI provveda rapidamente, sottolineando come "la cura della stazione sia fondamentale per l’immagine e il decoro urbano di Alassio".