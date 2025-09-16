 / Eventi

Eventi | 16 settembre 2025, 17:00

Noli, la 'Lectura Dantis' torna con un tocco jazz, sabato 20 settembre, al Vescovado

Nella cappella di Nostra Signora delle Grazie, un viaggio tra i Canti dell'Inferno e del Purgatorio con Carlo Deprati e musicisti jazz in un luogo magico

Sarà il suggestivo scenario offerto dalla panoramica cappella di Nostra Signora delle Grazie, al Vescovado, ad accogliere sabato 20 settembre l’ormai tradizionale ‘Lectura Dantis’ di fine estate, organizzata a Noli dalla Fondazione culturale S. Antonio, per rinnovare l’appuntamento con la Divina Commedia sulla ‘Calla del Purgatorio', il percorso descritto dall’Alighieri nella seconda Cantica.

Una serata spettacolare e originale, con appuntamento a partire dalle ore 21:15, che fonderà assieme poesia, storia e tradizioni in un contesto scenografico emozionante e inimitabile, uno dei luoghi più belli della Liguria, immersa negli effetti luminosi creati da centinaia di candele. Quest’anno il tutto con una novità: l’accompagnamento sulle note jazz di tre grandi artisti.

Oltre alla voce calda e avvolgente e la capacità interpretativa dell’attore Carlo Deprati, ad accompagnare il pubblico saranno le vivaci improvvisazioni strumentali di tre maestri della musica jazz ligure: Gianpaolo Casati alla tromba, Dino Cerruti al contrabbasso e Vlad Tanase alla chitarra, accompagnato dalle chiose del professor Stefano Casarino. La direzione artistica dell’evento è di Matteo Peirone, consigliere della Fondazione S. Antonio, presieduta da Giovanni Toso.

Una lectura e illustrazione dei versi del Poeta da parte di grandi artisti, in cui la potenza della sua immortale poesia tornerà a risuonare nei luoghi, che vide e abitò per alcuni anni del suo tempestoso esilio, sposandosi con l’impatto emotivo creato da immagini, suoni e luci.

Dopo il successo di pubblico e di critica delle passate edizioni, prosegue il progetto pluriennale di una Lectura integrale della Commedia sui luoghi danteschi: sabato saranno affrontati i Canti 4, 5, 6 del tenebroso Inferno dantesco e il luminoso IV Canto del Purgatorio, in cui Noli emerge protagonista dei versi imperituri del sommo Poeta. 

Nell'apparente classicità e continuità dei temi, in realtà, ogni edizione è caratterizzata da continue innovazioni nelle formule e da creatività nei contenuti, per presentare ogni volta la Commedia ‘come mai ascoltata e vista prima’.

L’evento ha beneficiato della disponibilità della Diocesi di Noli e Savona per la Cappella, della collaborazione dell’Hotel-Ristorante Vescovado e del contributo della Fondazione De Mari.

Redazione

