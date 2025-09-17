“Racconti di viaggio”: a Savona la mostra d’arte contemporanea tra cammini creativi e memoria degli esploratori liguri

Dal 4 al 13 ottobre 2025 la Sala Caduti di Nassirya del Palazzo della Provincia di Savona ospiterà la mostra d’arte contemporanea Racconti di viaggio, cammini creativi, le esplorazioni e il tempo del pellegrinaggio, ideata e organizzata dall’Associazione “Renzo Aiolfi” di Savona. L’inaugurazione è fissata per sabato 4 ottobre alle 16.30. L’esposizione sarà visitabile dal lunedì al sabato dalle 16 alle 18, con ingresso libero.

L’iniziativa gode del patrocinio della Provincia di Savona, della Fondazione Casa America di Genova, dell’Associazione “I Liguri nel Mondo” di Genova, della 21ª Giornata del Contemporaneo di AMACI e del CICTERRA – Università di Córdoba (Argentina).

Un ponte culturale tra Savona e l’Argentina

La mostra nasce come riflessione sul viaggio, inteso non solo come spostamento fisico ma come esperienza di ricerca, incontro e conoscenza di culture, tradizioni, filosofia, musica, scienza e arte. In particolare, l’esposizione intende tracciare un legame ideale tra Savona e Córdoba, dove il savonese don Gerolamo Lavagna (morto nel 1911) lasciò collezioni archeologiche che hanno dato origine al Museo del Politecnico, tuttora attivo.

La ceramista Grazia Genta presenterà un’opera dedicata proprio a Lavagna, ispirata alla cultura calchaquí e alla ceramica precolombiana che l’esploratore studiò a Cachi, nel nord dell’Argentina. In questo modo la mostra diventa anche occasione per ricordare i molti liguri emigrati oltreoceano e altre grandi figure di esploratori savonesi come il capitano Giovanni Battista Cerruti, il “re dei Sakai” in Malesia, e Giacomo Bove, protagonista delle esplorazioni artiche.

Gli artisti in mostra e le iniziative collaterali

Espongono 44 tra artisti, ceramisti e fotografi, tra cui: Maria Paola Amoretti, Cinzia Bassani, Laura Bianchi, Paolo Bonetto, Lucia Bracco, Agostino Cherubino, Giorgio Chiarini, Gioxe De Micheli, Alfio Doglio, Fiorenza Ferrari, Angela Tatina Ferrero, Alessandro Fieschi, Maria Grazia Focanti, Renato Geido, Grazia Genta, Biagio Giordano, Stefano Giordano, Maria Grammatico, Mario Iannicella, Luana Lenzi, Patrizia Macchia, Cristina Mantisi, Rosanna Mondino, Gianni Nattero, Giovanna Oreglia, Gianni Pascoli, Vittorio Patrone, Mara Raina, Mariella Relini, Rossella Ricci, Umberta Righetti, Angelo Risi, Giancarla Roso, Luciana Scarone, Maria Rosa Scerbo, Stefania Sordi, Giulio Tassara, Pierluigi Vannucci, Chiara Vallarino, Wilma Venesia e Suor Gaetana Zoda.

Accanto all’esposizione, il programma propone diversi eventi:

4 ottobre, ore 17: presentazione del libro Figlio di due madri di Angela Ruffino, a cura di Gabriella Gasparini.

7 ottobre, ore 16.30: visita su prenotazione (max 20 persone) alla Quadreria della Provincia di Savona, a cura della dott.ssa Silvia Bottaro.

10 ottobre, ore 16.30: conferenza del prof. Umberto Curti L’emigrazione dei cibi. Un ponte gastronomico tra Liguria e America Latina.

11 ottobre, ore 16.30: presentazione del romanzo storico Gli occhi di Modì – Parigi Anni Venti della prof.ssa Renata Freccero, a cura dell’attrice dr. Susj Borello.

La cornice nazionale di AMACI

L’appuntamento savonese si inserisce nel programma della 21ª Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI con il sostegno del Ministero della Cultura e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Circa mille realtà in tutta Italia apriranno gratuitamente le porte al pubblico con mostre, eventi e laboratori, per sostenere e divulgare l’arte contemporanea anche all’estero.

«Un ringraziamento caloroso – sottolinea la curatrice Silvia Bottaro – va ai 44 artisti che hanno aderito a questa iniziativa, che vuole raccontare il viaggio come esperienza di conoscenza e come ponte culturale tra Savona e il mondo».