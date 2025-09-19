Alberi abbattuti e cani esclusi: PAI e OSA criticano il Comune di Celle: "Decisioni incomprensibili e inaccettabili"

Il Partito Animalista Italiano (PAI) e l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) criticano duramente il Comune di Celle Ligure per la decisione di abbattere i pini nei giardinetti delle scuole di via Torre, definendola "incomprensibile e inaccettabile".

"Gli alberi non sono semplici arredi, ma patrimonio naturale che garantisce ossigeno, ombra, biodiversità e benessere alla comunità. In un periodo in cui il cambiamento climatico richiede maggiore tutela del verde, l’amministrazione sceglie invece di eliminare e impoverire gli spazi pubblici", spiegano le due associazioni.

"A peggiorare la situazione, il cartello al Giardino 'Giacomo e Antonina Mezzano' vieta l’ingresso ai cani, escludendo di fatto famiglie e cittadini che vogliono vivere pienamente lo spazio".

Secondo PAI e OSA, "abbattere alberi e vietare l’accesso agli animali riflette una visione miope e retrograda, lontana da modernità, inclusione e sostenibilità. Il Comune è invitato a cambiare rotta, rispettando ambiente e animali e garantendo spazi pubblici verdi e accessibili a tutti".