Meteo, estate al capolinea da lunedi?

Ultimi giorni dal sapore estivo. Da lunedì in coincidenza con l'equinozio di autunno prima una perturbazione, poi aria più fredda ci faranno dimenticare in fretta l'estate, anche se è ancora da valutare la durata di questo periodo più perturbato.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi venerdì 19 a domenica 21 settembre

Il cielo sarà per lo più sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità in aumento da domani sui settori alpini nordoccidentali, a cui seguiranno dapprima piogge deboli, poi più importanti dal pomeriggio/sera di domenica, per l'approssimarsi della prima perturbazione di stampo autunnale. Nelle restanti aree non ci saranno piogge significative fino a lunedì.

Le temperature saranno al di sopra della media specialmente in montagna, con calo a partire dadomenica. Le massime saranno comprese tra 28 e 30 °C, con locali punte fino a 31 °C tra oggi e domani, mentre domenica saranno comprese tra 25 e 28 °C. Le minime si aggireranno tra 18 e 21 °C, in leggero calo domenica mattina.

Venti che in generale saranno assenti o deboli variabili oggi e domani. Domenica prime raffiche meridionali sulle Alpi occidentali, e dal pomeriggio venti moderati o localmente forti meridionali su Liguria centrale interna e su Langhe e alessandrino.

Da lunedì 22 settembre

Lunedì il tempo cambierà drasticamente, con una perturbazione di passaggio che porterà piogge diffusa, soprattutto nelle aree alpine settentrionali, e poi anche in Liguria, con temporali anche forti. A seguire da metà settimana le temperature subiranno anche un calo più deciso per l'ingresso di aria più fredda di origine nordatlantica.

