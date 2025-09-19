 / Attualità

Passato il Cheeseburger day, ma non la voglia del suo gusto inconfondibile

Una festa internazionale per il panino Made in USA, celebrato il 18 settembre

In Usa, terra di americanate, anche i cibi da fast food hanno una propria giornata commemorativa. Il 18 settembre infatti era in programma il “Cheeeburger Day”. Parliamo del morbido panino con hamburger e formaggio, preparato in tante accezioni, ma con una regola d’oro: mai a contatto con il pane, semmai tra uno strato di carne ed uno di bacon.

Dati alla mano, lungo tutta la penisola, il movimento fast food - su fonte McDonald’s Italia - è di 250 milioni di panini ogni anno con una fornitura di materia prima da produttori italiani per l’80%.

La data del Cheeseburger Day è stata scelta negli anni Venti da alcuni produttori di hamburger e da allora è diventata un appuntamento fisso negli Stati Uniti, per poi arrivare in Europa.

Negli USA, durante questa giornata, le grandi catene di fast food offrono cheeseburger gratuiti ai clienti o possono proporre delle offerte speciali. Inoltre, molti venditori sfruttano creatività e abilità culinarie per proporre nuove variazioni sul tema. Questo di solito comporta l’utilizzo di tipi di formaggio premium, altre carni e una varietà di salse insolite.

Just Eat segnala che in Italia oltre il 30% dei panini viene ordinato con doppio formaggio fuso, soprattutto cheddar, ma anche Emmental o gorgonzola. Ovviamente grassissimi, ovviamente buonissimi.

Silvia Gullino

