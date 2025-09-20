Cosseria, convocato il Consiglio comunale: focus su bilancio, Centro per l’Impiego e Sportello Unico

Il Consiglio comunale di Cosseria si riunirà mercoledì 24 settembre alle ore 18:00 in una seduta straordinaria, aperta al pubblico, presso la sede municipale. Sarà un’occasione importante per discutere alcune decisioni che riguardano direttamente la vita della comunità e il funzionamento dell’amministrazione comunale.

Tra i principali argomenti all’ordine del giorno ci sarà innanzitutto l’approvazione dei verbali della seduta precedente, passaggio fondamentale per garantire la correttezza e la trasparenza dei lavori del Consiglio. Seguirà la ratifica di una variazione urgente al bilancio di previsione 2025/2027, necessaria per aggiornare entrate e spese e assicurare la continuità dei servizi comunali.

Il Consiglio discuterà inoltre due importanti convenzioni con Comuni vicini. La prima riguarda il Comune di Carcare, con cui Cosseria condivide i costi del Centro per l’Impiego, struttura di supporto essenziale per chi cerca lavoro e per le imprese del territorio. La seconda convenzione sarà con il Comune di Celle Ligure e riguarda la gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive, servizio che semplifica le pratiche amministrative e agevola cittadini e aziende nelle loro relazioni con la pubblica amministrazione.