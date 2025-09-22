Ferrania, frana sulla Sp 36: strada riaperta

La strada provinciale 36 a Ferrania, nel comune di Cairo Montenotte, è stata riaperta al traffico dopo la frana che nei giorni scorsi aveva compromesso il tracciato. La viabilità è stata ripristinata grazie all’istituzione di un senso unico alternato regolato a vista, che consente di nuovo il transito dei veicoli in entrambe le direzioni.

Nonostante il ripristino, la Provincia raccomanda agli automobilisti la massima prudenza alla guida, in considerazione della situazione meteorologica ancora instabile e del rischio di nuovi smottamenti.