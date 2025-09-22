 / Cronaca

22 settembre 2025, 10:43

Maltempo: l’assessore Giampedrone in Val Bormida per incontrare i sindaci

Alle 16 presso il Comune di Cairo per fare il punto sui danni provocati dalla perturbazione in Liguria

Oggi, lunedì 22 settembre, l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone sarà in Val Bormida per fare il punto della situazione dopo i gravi danni provocati nella notte dalla perturbazione che sta attraversando la Liguria. 

Sul posto stanno già operando anche i tecnici della Protezione civile, mentre la Colonna Mobile della Regione sta partendo per raggiungere i luoghi più colpiti.

L’appuntamento è alle ore 16 presso il Comune di Cairo Montenotte con il sindaco Lambertini e i sindaci dei Comuni limitrofi.

Redazione

