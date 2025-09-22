Maltempo: l’assessore Giampedrone in Val Bormida per incontrare i sindaci

Oggi, lunedì 22 settembre, l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone sarà in Val Bormida per fare il punto della situazione dopo i gravi danni provocati nella notte dalla perturbazione che sta attraversando la Liguria.
Sul posto stanno già operando anche i tecnici della Protezione civile, mentre la Colonna Mobile della Regione sta partendo per raggiungere i luoghi più colpiti.
L’appuntamento è alle ore 16 presso il Comune di Cairo Montenotte con il sindaco Lambertini e i sindaci dei Comuni limitrofi.