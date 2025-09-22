Parte l’anno accademico 2025/2026 anche per l’Unitre Ingauna: via alle iscrizioni

A partire da lunedì 22 settembre sarà possibile associarsi all’Unitre ed iscriversi ai corsi e ai laboratori previsti per l’Anno Accademico 2025/2026 nelle sedi di Albenga, Ceriale e Borghetto Santo Spirito, negli orari di apertura delle rispettive segreterie.

La segreteria centrale di Albenga, in via Roma, sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 17.

L’Unitre Comprensoriale Ingauna ha sede principale ad Albenga, presso Palazzo Oddo, ma è attiva anche con due succursali a Ceriale e Borghetto Santo Spirito. Oggi conta 500 iscritti e si avvale di 100 docenti, che ogni anno tengono oltre 2000 ore di lezione. L’offerta comprende corsi, laboratori, conferenze, incontri e gite, con l’obiettivo di dar vita a una vera e propria “Accademia di Umanità”.

Sulla riapertura del nuovo anno accademico si è espresso anche il Sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis: “L’Unitre Comprensoriale Ingauna, con la sua lunga storia e la sua ricca offerta culturale, rappresenta un punto di riferimento importante per la nostra comunità, promuovendo conoscenza, partecipazione e confronto tra generazioni.

In un tempo in cui le trasformazioni sociali e culturali sono rapide e complesse, iniziative come quelle dell’Unitre assumono un valore ancora più rilevante: favoriscono la curiosità, stimolano la mente, incentivano la solidarietà e creano occasioni di incontro e dialogo.

Rivolgo i miei migliori auguri per l’inizio del nuovo Anno Accademico 2025-2026. La varietà dei corsi e delle attività proposte offre a tutti l’opportunità di crescere, imparare e condividere esperienze in un clima di amicizia e rispetto. Ringrazio il Presidente, il direttivo, i docenti, i volontari e tutti coloro che con entusiasmo e passione portano avanti i progetti culturali dell’Unitre, che da 35 anni arricchiscono la nostra comunità”.

Il Presidente dell’Unitre, Claudio Almanzi, invita tutti a partecipare: “L’Unitre Comprensoriale Ingauna, grazie al lavoro di tante persone entusiaste e ai rapporti di collaborazione con le amministrazioni e le associazioni del territorio, è oggi una realtà radicata e riconosciuta, parte attiva del patrimonio culturale e sociale del comprensorio.

Negli anni abbiamo svolto volontariato culturale e sociale di qualità, promosso iniziative ricreative e solidali, diventando una ricchezza per tutti: non solo per soci e amici, ma per l’intera cittadinanza.

Invito dunque tutti i cittadini di Albenga, Ceriale e Borghetto Santo Spirito – di ogni età – ad unirsi a noi. Operiamo per creare un ponte fra le generazioni e fra i tre Comuni, offrendo corsi e attività numerose e stimolanti. È una proposta culturale che merita di essere colta, per proseguire insieme il viaggio affascinante della conoscenza, a qualsiasi età”.