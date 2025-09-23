A Savona il concerto "Un polittico per un Trio guardando il Foppa"

Venerdì 26 settembre alle ore 20:30 nell'Oratorio Nostra Signora di Castello il Trio d’Archi di Catania terrà il concerto "Un polittico per un Trio guardando il Foppa".

L'evento è inserito nel cartellone artistico della trentaduesima edizione del Festival Musicale "Le Vie del Barocco", volto alla promozione della conoscenza e della fruizione del patrimonio musicale del Sei e Settecento. Nato a Genova, in seguito si è diffuso in altre località liguri e piemontesi.

L’esecuzione musicale sarà preceduta alle 20 da un'introduzione sulle principali opere pittoriche presenti nell'oratorio a cura di Sonia Pedalino, priore della locale confraternita.