Raddoppio ferroviario, aggiornato il progetto per Alassio. Melgrati: “Nessuna demolizione prevista in città”

Il raddoppio ferroviario Finale Ligure–Andora, opera considerata strategica dal Governo per la quale lo scorso 8 settembre è cominciata la Conferenza dei Servizi, continua a far discutere i Comuni coinvolti.

Nell’ambito del progetto che interesserà Alassio con la realizzazione di una fermata sotterranea – stazione principale all’ex edificio SIP, a monte dell’Aurelia Bis, e un accesso secondario in via Neghelli – si è svolto ieri un nuovo incontro presso la sede della Provincia, al quale hanno partecipato i sindaci del territorio.

Il primo cittadino di Alassio, Marco Melgrati, ha espresso soddisfazione per gli sviluppi: «A seguito del confronto di ieri, desidero ribadire la nostra soddisfazione per il progetto aggiornato, dal momento che sono state eliminate le sette demolizioni presenti nella versione precedente, che avrebbero coinvolto anche una parte del Palazzetto dello Sport».

Durante la riunione, il Comune ha presentato osservazioni specifiche riguardanti l’area dell’ex vivaio, corrispondente alla seconda uscita della stazione. «Il progetto permetterà ad Arte Genova di recuperare i volumi dell’ex vivaio, di cui è proprietaria, e aggiungerli ai sensi del Piano Casa al fabbricato esistente, che potrà così essere valorizzato e venduto. In cambio, Arte Genova si impegna a cedere al Comune la parte destinata all’uscita della stazione e la prima fascia del vivaio non soggetta a esproprio» ha spiegato Melgrati nella nota diramata a margine dell’incontro.

Il sindaco ha annunciato anche una novità importante per i cittadini: «Non appena riceveremo da Arte Genova il frazionamento e l’accordo definitivo, il Comune potrà realizzare in questa prima fascia un’ampia area giardino e gioco in fregio a via Neghelli, a disposizione dei nostri concittadini e degli ospiti di Alassio».