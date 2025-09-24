Rialto aderisce al Consorzio Agroforestale Bormida-Settepani

E’ stata approvata all’unanimità, nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, la deliberazione che consentirà al Comune di Rialto di avviare l’iter per l’adesione al Consorzio Agroforestale Bormida-Settepani.

Il consorzio, costituito nel 2015 a Bormida, di cui fanno parte sia soggetti privati che il Comune stesso, ha come scopo la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio agroforestale, lo sviluppo delle varie filiere connesse alla selvicoltura, la regolamentazione della raccolta dei funghi e degli altri prodotti del bosco e del sottobosco.

Un territorio costituito quasi interamente da superficie boscata, un patrimonio forestale di 1.040 ettari, una comunità di intenti e di obiettivi, l’ampia porzione di territorio confinante tra i soggetti e la similitudine delle caratteristiche territoriali sono gli elementi che hanno indotto l'Amministrazione rialtese ad avanzare la proposta di adesione.

Considerato che, ai sensi dello statuto, potranno aderire anche tutte le persone fisiche o giuridiche private proprietarie (o titolari di altri diritti reali) di fondi agro-silvo-pastorali ricadenti all'interno dei comuni di Bormida e Rialto, si terrà un incontro pubblico mercoledì 1 ottobre alle ore 20.30 presso la Sala consiliare di via Melogno, 43.