Raccolta differenziata, il gruppo Savona intelligente a Europa Verde: "Saltano i ritiri, cittadini penalizzati dal calendario"

Il tema dei rifiuti continua a tenere banco in città, tra ritiri della plastica saltati e spazzamento carente, in attesa che venga fissata la data del consiglio comunale monotematico in cui verranno ascoltate associazioni e comitati dei cittadini. A questo proposito Alice Grata Marino, ideatrice del gruppo Savona Intelligente, in fase di costituzione in comitato, interviene sulle dichiarazioni di Europa Verde.

"Vi ringraziamo - scrive Marino - per averci messo a conoscenza del ciclo riproduttivo dei roditori, é doveroso condurvi ad una riflessione su quella che era la raccolta nei mesi precedenti l’introduzione del sistema porta a porta. Abbiamo iniziato a raccogliere testimonianze e materiale da aprile, basta scorrere la nostra pagina per rendersi conto del degrado e delle carenze igieniche del servizio già prima, con i bidoni stradali aperti".

"Per settimane in diverse zone i rifiuti - continua - riempivano i marciapiedi,compreso l’organico, abbiamo impresso delle immagini nella nostra memoria perché era indecente! parliamo della primavera, inizio estate, vi siete già dimenticati?"

Sui ririri saltati Marino e i conferimenti non corretti da parte dei cittadini, Marino dichiara che : "Si parla di “primi risultati visibili, con un significativo aumento della frazione differenziata”. Ma se i ritiri saltano e l’immondizia resta per strada, è ovvio che i numeri cambiano: questo non significa che sia la scelta migliore per Savona. Si sostiene che “i problemi di decoro nascano da un conferimento inadeguato” e che siano quindi “auto-inflitti” dai cittadini. Ma chi vive la città sa bene che non è così".

"I conferimenti legati al calendario conclude - soprattutto nel fine settimana, sono poco rispettati perché chi ha seconde case rientra fuori regione e deve esporre prima. I lavoratori pendolari con turni non sempre riescono ad adattarsi. Possiamo dire che chi differenziava già prima fa di tutto per rispettare il calendario, pur penalizzato? Forse bisogna provare ad immedesimarsi nei cittadini che hanno iniziato in questi mesi, con queste modalità, a nostro avviso sono fortemente scoraggiati. Non c’è nulla di fantasioso, solo il riscontro della triste realtà".