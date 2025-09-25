 / Cronaca

A Novi Ligure un gesto che vale una vita: è Marco Scarlata a rianimare il ragazzo folgorato da un treno (VIDEO)

È accaduto lunedì pomeriggio in stazione. Scarlata, di Villanova d’Albenga, ha praticato il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca all’adolescente

Marco Scarlata, 56 anni, di Villanova d’Albenga, lunedì pomeriggio ha agito come nessuno nella stazione di Novi Ligure ha avuto la forza di fare: ha salvato la vita a un ragazzo di 14 anni rimasto folgorato da un treno praticandogli il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. Con le manovre di salvataggio, ha tenuto acceso quel filo di speranza fino all’arrivo dell’ambulanza e dei soccorritori.

Scarlata ha imparato in passato a fare il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. In un passato lontano e duro che fortunatamente è riuscito a lasciarsi alle spalle. “Io che ho rischiato di perderla e la buttavo via ogni giorno, ora so quanto è preziosa la vita – racconta con la voce rotta dall’emozione –. Ce l’ho messa tutta perché quel ragazzino di soli 14 anni potesse continuare a vivere”.

Quel giorno Marco era a Novi di passaggio. Era andato a vedere la partita del Casale e stava tornando a casa, a Villanova, in treno. Lo sciopero lo aveva costretto a lunghe ore d’attesa in stazione, fino a quando la scena è esplosa davanti ai suoi occhi: “Un gruppo di ragazzini giocava a lanciarsi le scarpe, una è finita sopra un treno merci. Uno di loro è salito per prenderla e ho sentito un rumore fortissimo: la folgorazione. L’ho visto precipitare dal treno, un colpo impressionante. Tutti fermi, nessuno si muoveva. Il ragazzo era in condizioni gravissime”.

Marco non ha esitato. Si è catapultato su di lui, ha iniziato le manovre di rianimazione, senza fermarsi nemmeno quando chi era intorno scuoteva la testa: “Tutti dicevano “è morto”, ma io sentivo che non era così. Ho provato fino allo sfinimento, fino a che il ragazzo non si è liberato. Poi ho capito che ce l’avevo fatta. E anche lui”.

Ora il ragazzo fortunatamente sembra in ripresa e Marco riceve messaggi e abbracci da tante persone. “Ho saputo che il ragazzo sta meglio e vorrei solo abbracciarlo e sentirlo in forma – dice -. Però vorrei dire una cosa: ci vuole più aiuto da parte della gente. C’è troppa indifferenza. In caso di necessità bisogna muoversi, non si può restare lì e non fare nulla. A me è venuto istintivo intervenire. L’ho fatto tante altre volte e mille altre lo rifarei. In quell’attimo avrei dato la mia vita. Davvero temevo che morisse… sì, avrei dato la mia vita per lui. Perché non si può morire a 14 anni”.

Maria Gramaglia

