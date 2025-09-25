A Novi Ligure un gesto che vale una vita: è Marco Scarlata a rianimare il ragazzo folgorato da un treno (VIDEO)

Marco Scarlata, 56 anni, di Villanova d’Albenga, lunedì pomeriggio ha agito come nessuno nella stazione di Novi Ligure ha avuto la forza di fare: ha salvato la vita a un ragazzo di 14 anni rimasto folgorato da un treno praticandogli il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. Con le manovre di salvataggio, ha tenuto acceso quel filo di speranza fino all’arrivo dell’ambulanza e dei soccorritori.

Scarlata ha imparato in passato a fare il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. In un passato lontano e duro che fortunatamente è riuscito a lasciarsi alle spalle. “Io che ho rischiato di perderla e la buttavo via ogni giorno, ora so quanto è preziosa la vita – racconta con la voce rotta dall’emozione –. Ce l’ho messa tutta perché quel ragazzino di soli 14 anni potesse continuare a vivere”.

Quel giorno Marco era a Novi di passaggio. Era andato a vedere la partita del Casale e stava tornando a casa, a Villanova, in treno. Lo sciopero lo aveva costretto a lunghe ore d’attesa in stazione, fino a quando la scena è esplosa davanti ai suoi occhi: “Un gruppo di ragazzini giocava a lanciarsi le scarpe, una è finita sopra un treno merci. Uno di loro è salito per prenderla e ho sentito un rumore fortissimo: la folgorazione. L’ho visto precipitare dal treno, un colpo impressionante. Tutti fermi, nessuno si muoveva. Il ragazzo era in condizioni gravissime”.

Marco non ha esitato. Si è catapultato su di lui, ha iniziato le manovre di rianimazione, senza fermarsi nemmeno quando chi era intorno scuoteva la testa: “Tutti dicevano “è morto”, ma io sentivo che non era così. Ho provato fino allo sfinimento, fino a che il ragazzo non si è liberato. Poi ho capito che ce l’avevo fatta. E anche lui”.

Ora il ragazzo fortunatamente sembra in ripresa e Marco riceve messaggi e abbracci da tante persone. “Ho saputo che il ragazzo sta meglio e vorrei solo abbracciarlo e sentirlo in forma – dice -. Però vorrei dire una cosa: ci vuole più aiuto da parte della gente. C’è troppa indifferenza. In caso di necessità bisogna muoversi, non si può restare lì e non fare nulla. A me è venuto istintivo intervenire. L’ho fatto tante altre volte e mille altre lo rifarei. In quell’attimo avrei dato la mia vita. Davvero temevo che morisse… sì, avrei dato la mia vita per lui. Perché non si può morire a 14 anni”.