“26 ore di buio”: è di Gino Rapa la prefazione del romanzo d’esordio di Giancarlo Canepa

Venerdì 26 settembre alle ore 21.00, presso il Salone delle Feste di via Viglieri a Borghetto Santo Spirito, sarà presentato ufficialmente il romanzo d’esordio di Giancarlo Canepa, sindaco della città: “26 ore di buio”, edito da Il Delfino Moro con illustrazioni di Silvestro Pampolini e copertina di Cesare Vignola.

L’opera, che rappresenta la prima esperienza letteraria dell’autore, ha già raccolto parole di grande apprezzamento. Nella prefazione, infatti, Gino Rapa scrive: “Una scrittura fluida, la ricerca e l’uso di termini appropriati, un lessico ampio, la padronanza dell’argomento: tutte caratteristiche di chi sa scrivere, di chi possiede naturalmente la capacità di raccontare storie agli altri, e prima di tutto a se stesso… Giancarlo Canepa, dotato di straordinarie intuizioni, è riuscito a dare vita a una trama completa e complessa, capace di intrigare il lettore pagina dopo pagina. George R.R. Martin, lo scrittore di “Il trono di spade”, invita a scrivere di ciò che si conosce, attingendo alle proprie emozioni ed esperienze personali per rendere i personaggi e le loro storie autentici anche se fittizi. Giancarlo Canepa è riuscito in questo, è “entrato” in Marcelo, la sua creatura, come un attore che per rendere il suo personaggio vivo attinge alle proprie esperienze e alla propria emotività”.

La trama

Una mattina d’autunno del 2008, sulle strade bagnate di Sagres, la vecchia Renault di Marcelo finisce fuori strada. Intrappolato tra le lamiere, al buio, tra momenti di lucidità e incoscienza, la sua vita riaffiora come un mosaico di luci e ombre dove presente e passato si intrecciano indissolubilmente. Mentre i soccorsi tardano ad arrivare, i ricordi lo travolgono: amori spezzati, amicizie tradite, fughe, scelte sbagliate e rimorsi. Da Lisbona a Borghetto Santo Spirito, da Londra alla Thailandia, da Malta alla Guyana, si dipana un romanzo che alterna ritmo serrato e profonda introspezione, in un viaggio che ripercorre, dal 1979 al 2022, la parabola di un uomo costretto a fare i conti con il proprio passato.

“26 ore di buio” è un romanzo intenso e drammatico, che intreccia memoria e storia, colpa e redenzione, accompagnando il lettore tra colpi di scena e momenti di riflessione, dentro le ombre più profonde dell’animo umano.

La serata sarà arricchita da momenti musicali e intermezzi artistici, a cura di Lambertz, Marco Ghini e Mario Rossello. Un appuntamento da non perdere, che segna l’esordio letterario di Giancarlo Canepa e che vede Borghetto Santo Spirito non solo come luogo di presentazione, ma anche come scenario vivo e narrativo all’interno del romanzo stesso.