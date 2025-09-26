Anche Alstom a EXPO Ferroviaria 2025: l'azienda con sede anche a Vado in esposizione a Fiera Milano Rho dal 30 settembre al 2 ottobre

Alstom, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile, sarà protagonista a EXPO Ferroviaria 2025, la principale fiera del settore ferroviario in Italia, in programma a Fiera Milano Rho dal 30 settembre al 2 ottobre.

Presso il padiglione 11-Stand M50, l’azienda con sede anche a Vado Ligure accoglierà visitatori e istituzioni per presentare le sue ultime soluzioni tecnologiche e condividere la propria visione sul futuro della mobilità ferroviaria, in Italia e in tutta Europa.

Fra gli stand più grandi della fiera, lo spazio espositivo di Alstom metterà in evidenza l'approccio globale dell'azienda all'innovazione, che spazia dai treni di nuova generazione, alla segnaletica e alle infrastrutture avanzate, fino ai servizi di manutenzione all'avanguardia. Nel loro insieme, queste soluzioni dimostrano l'impegno di Alstom nella creazione di un ecosistema di mobilità più sicuro, sostenibile e interconnesso.

Gli appuntamenti chiave di Expo Ferroviaria 2025:

Presentazione del nuovo treno regionale Coradia Stream per l’Italia Il 30 settembre alle ore 12:45, presso il deposito di Milano Fiorenza, Alstom e Trenitalia presenteranno il nuovo treno regionale Coradia Stream, progettato per il mercato italiano. Capace di raggiungere i 200 km/h, il convoglio offre 1.076 posti a sedere e spazi dedicati per 16 biciclette, combinando velocità, capienza e sostenibilità per rispondere alle esigenze di una moderna mobilità. All’evento parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, clienti e partner, a testimonianza dell’importanza strategica di questa innovazione per il trasporto ferroviario regionale.

Anteprima dello Smart Derailment Detector (SDD )Per la prima volta, Alstom presenterà lo Smart Derailment Detector (SDD), un sistema innovativo in grado di rilevare in tempo reale il deragliamento delle unità rimorchiate.

Questa tecnologia rappresenta un importante passo avanti in termini di sicurezza e affidabilità nel trasporto ferroviario merci, contribuendo alla transizione verso una logistica più sostenibile.