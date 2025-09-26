Savona chiede il cessate il fuoco e pace: nuova mobilitazione per Gaza sotto alla Prefettura

Savona si riunisce nuovamente per Gaza, questa volta con un presidio sotto la Prefettura. Tante le persone che alle 18 si sono ritrovate in piazza Saffi per manifestare solidarietà alla Palestina e chiedere la fine della guerra. In piazza, manifesti a sostegno della Global Sumud Flottilla e contro il conflitto.

Hanno aderito al presidio: Cgil Sv, UDI Sv, Auser Sv, Caritas Sv, Fondazione Diocesana Comunità Servizi, Libera Savona, Emergency Savona, Acli Sv, Aned Sv, Circolo Italia-Cuba Celle/Sv, Anpi Provinciale Sv, Fondazione Isrec Sv, Federconsumatori Sv, Sunia Sv, Bottega della Solidarietà coop sociale, Cub Savona/Valbormida, Medicina Democratica, Savona Disarmo, Sanitari per Gaza Liguria, Liguria Palestina Savona, Attac Savona, NoRearmEurope Savona, Casa dei Circoli Culture e Popoli di Ceriale, Comitato Savonese Acqua Bene Comune, Assemblea Villapiana Antifascista e Antirazzista, Sial Cobas Sv.

Una piccola delegazione delle associazioni ha poi incontrato il prefetto De Rogatis, al quale è stato consegnato un documento da inviare al Governo affinché si adoperi per l’immediato cessate il fuoco – proseguono –, per consentire l’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e per avviare al più presto un processo di pace che garantisca il diritto dei due popoli di coesistere civilmente.



