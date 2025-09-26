Sport e benessere al parco: Pietra Ligure entra nella rete nazionale di palestre a cielo aperto (FOTO e VIDEO)

Una mattinata di festa, quella di oggi al parco pubblico “Dottor Giacomo Negro”, dove il Comune di Pietra Ligure ha inaugurato ufficialmente la nuova area attrezzata nell’ambito del progetto nazionale Sport di tutti – parchi, ideato da Sport e Salute e promosso insieme ad Anci.

Con l’adesione al programma, la città guidata dal sindaco Luigi De Vincenzi ha confermato la sua attenzione al benessere e alla qualità della vita, offrendo ai residenti e ai visitatori un innovativo spazio a cielo aperto dedicato all’attività fisica e alla socialità.

L’area, realizzata nel cuore del parco intitolato allo storico sindaco Giacomo Negro, è dotata di attrezzature digitalizzate collegate in rete con quelle già installate in tutta Italia. Su ogni postazione è disponibile un QR code che permette di scaricare tutorial di allenamento, così da favorire un uso libero e personalizzato delle strutture, sia individuale sia di gruppo.

Il progetto segue il principio dell’open use: l’area sarà infatti gestita direttamente dal Comune e messa a disposizione delle associazioni sportive dilettantistiche del territorio, oltre che di tutti i cittadini senza limiti di età.

All’inaugurazione hanno preso parte per l'amministrazione comunale il sindaco De Vincenzi, il vicesindaco Daniele Rembado, il consigliere delegato allo sport Michela Vignone e gli assessori Marisa Pastorino (rappresentante di Anci) e Francesco Amandola. Presenti anche il coordinatore regionale di Sport e Salute Michela Carfagna e i presidenti delle associazioni sportive Identity Dance School e Il Corpo, rispettivamente Joele Ciocca e Rosy Prette.

Dopo il taglio del nastro, i partecipanti hanno assistito a una dimostrazione pratica con i ragazzi delle scuole e alla spiegazione del funzionamento dei QR code.