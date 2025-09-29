A10, incidente tra Genova Pra’ e il bivio con la A7: disagi alla viabilità

AGGIORNAMENTO: alle ore 9 circa è stato risolto l’incidente che aveva interessato la tratta. Attualmente, nel tratto coinvolto, il traffico transita su tutte le corsie disponibili, ma si registrano code a tratti in direzione Genova.

++++

Alle 7:45 circa, sulla A10 Genova-Savona, nel tratto tra Genova Pra’ e il bivio con la A7 Serravalle-Genova, in direzione Genova, si registrano 9 km di coda a causa di un incidente autonomo di un’autovettura avvenuto all’altezza del km 0. A seguito dell’incidente, è stata chiusa l’entrata per l’allacciamento con la A7 verso Milano.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su una sola corsia in direzione Genova.