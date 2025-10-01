Ad Alassio arriva un weekend ricco di eventi, tra cultura, musica, divertimento, omaggi e incontri speciali

Il primo weekend di ottobre porta nella città del Muretto tanti appuntamenti tra arte, cinema, tradizione, musica e approfondimento culturale, trasformando Alassio in un palcoscenico diffuso che offe a residenti e ospiti numerose occasioni di intrattenimento e riflessione.

Il fine settimana si aprirà già da venerdì 3 ottobre con la seconda edizione dell’Oktoberfest sul mare, organizzata da FIPE – Confcommercio con il patrocinio e il sostegno dell’Assessorato al Commercio del Comune di Alassio. Per tre giorni, fino a domenica 5 ottobre, i locali e le vie della città si animeranno con la tipica atmosfera bavarese, tra birre di qualità, piatti tradizionali e concerti itineranti. La manifestazione, che già lo scorso anno aveva riscosso grande successo, proporrà ogni sera musica dal vivo capace di coinvolgere grandi e piccini. In occasione dell’evento, sabato 4 ottobre i parcheggi blu gestiti da Gesco saranno gratuiti, i negozi rimarranno aperti fino a mezzanotte e sarà attivo un servizio navetta gratuito da Andora, Laigueglia e Albenga.

Il pomeriggio di sabato 4 ottobre sarà anche occasione di approfondimento con il convegno “La buona giustizia e il potere dell’informazione”, promosso dall’Associazione Il Teorema delle Donne e ospitato in Via Cavour alle ore 17 in occasione del 7° Memoriale dedicato al geologo Francesco Scarpati. L'iniziativa - patrocinata dagli Assessorati allo Sport e al Volontariato del Comune di Alassio - vedrà come ospite d'onore la partecipazione del velista mondiale Andrea Mura e l’apposizione di una piastrella a lui dedicata sul celebre Muretto di Alassio.

Durante il weekend ci sarà spazio per la cultura anche con l’omaggio a Carlo Levi, nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa. Sabato 4 ottobre alle ore 20.45 l’Auditorium della Biblioteca Civica “Renzo Deaglio” ospiterà la proiezione del film “Cristo si è fermato a Eboli” di Francesco Rosi, interpretato da Gian Maria Volonté, Irene Papas e Lea Massari. L’iniziativa, promossa da Italia Nostra – Sezione di Alassio, è patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Alassio e si aggiunge al progetto dedicato a Carlo Levi in questo importante anniversario che vede protagonista la mostra “Il giardino perduto di Carlo Levi”, a cura della Fondazione Carlo Levi di Roma con la collaborazione del Comune di Alassio. La mostra resterà aperta fino al 18 ottobre nell’ex Chiesa Anglicana e raccoglie quattordici tele provenienti dalla Fondazione Carlo Levi, molte delle quali inedite e dedicate ai paesaggi alassini che hanno ispirato l’artista. L’ingresso è libero (dalle ore 16 alle ore 18 nei giorni 4, 5, 12, 14, 16 e 18 ottobre) e sarà inoltre possibile prenotare visite guidate nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18, previa comunicazione anticipata alla Biblioteca Civica Deaglio scrivendo a biblioteca@comune.alassio.sv.it oppure telefonando al numero tel. 0182 648078.

Sabato 4 ottobre alle ore 21 l’Auditorium dell'Istituto Salesiani Don Bosco di via San Giovanni Bosco ospiterà inoltre l'interessante evento "Alassio incontra la fotografia aerea": i fotografi ufficiali delle Frecce Tricolori presenteranno in questa occasione il lavoro pluriennale del Laboratorio Fotografico della Pattuglia Acrobatica Nazionale. L’appuntamento, con ingresso libero, è organizzato dal 108° Club Frecce Tricolori Albenga e Ponente Ligure e dal Lions Club Alassio “Baia del Sole”, con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio.