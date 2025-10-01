Albenga approva il nuovo Regolamento della Consulta del Volontariato: più spazio a coprogettazione, partecipazione e collaborazione

Il Consiglio Comunale di Albenga ha approvato il nuovo Regolamento della Consulta del Volontariato, che sostituisce integralmente quello in vigore dal 2001, ora definitivamente abrogato. La Consulta viene confermata come organo consultivo del Comune e luogo di partecipazione e confronto fra le realtà associative, sociali, culturali ed educative del territorio.

Il regolamento riconosce il valore sociale e civile del volontariato, inteso come espressione di solidarietà, partecipazione e pluralismo, e si propone di favorire la coprogettazione e il rafforzamento delle attività, promuovere nuove iniziative e sostenere quelle già esistenti, studiare i bisogni della cittadinanza per proporre azioni mirate, diffondere la cultura del volontariato attraverso eventi e campagne di sensibilizzazione, e rafforzare i rapporti con istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali.

La Consulta sarà articolata in tre organi: l’Assemblea, composta dai rappresentanti delle associazioni iscritte al Registro Comunale insieme a Sindaco, Assessore o Consigliere delegato al volontariato; l’Esecutivo, eletto dall’Assemblea con il compito di predisporre piani, programmi e proposte operative; e i Gruppi di lavoro, incaricati di approfondire specifici progetti e tematiche. L’Assemblea si riunirà almeno due volte all’anno, in sedute aperte al pubblico, con la possibilità di invitare esperti e rappresentanti di enti e istituzioni. Tra le novità introdotte vi è anche la figura del Presidente Onorario, personalità di rilievo nel mondo del volontariato, con funzioni consultive e di promozione.

La Consulta resterà in carica fino alla scadenza del mandato consiliare e sarà ricostituita entro sei mesi dall’insediamento della nuova amministrazione. La partecipazione sarà gratuita, senza compensi né rimborsi. Il regolamento ribadisce inoltre che la Consulta è apartitica, senza scopo di lucro e rispettosa delle diversità culturali, ideologiche e di genere delle associazioni aderenti.

“La normativa è stata adeguata per renderla più attuale - ha spiegato la consigliera Monica Tomatis, che ha illustrato il piano - Abbiamo svolto uno studio approfondito e un confronto con la Consulta del Volontariato. Le associazioni hanno proposto modifiche e precisazioni con grande partecipazione.”

L’assessore alle politiche sociali Marta Gaia ha aggiunto: “Ringrazio Monica Tomatis per la collaborazione e Martina Isoleri che nello scorso mandato ha contribuito in maniera significativa. Grazie a tutte le associazioni di volontariato e un grazie particolare a Dino Ardoino, presidente della Croce Bianca di Albenga, per il prezioso supporto. Un ringraziamento speciale va anche ai volontari della Protezione Civile che, anche in assenza di allerte, offrono sempre il loro sostegno. Ogni articolo del regolamento è stato discusso insieme alle associazioni, ascoltando tutti. Sarà un nuovo inizio.”

“Ad Albenga il tessuto del terzo settore è molto presente - ha ricordato ancora l'assessore Gaia - contiamo 104 associazioni, di cui 65 già iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), risultato di un grande lavoro di informazione, sensibilizzazione e supporto. Le associazioni hanno sempre partecipato con impegno a eventi e progetti. Con il nuovo regolamento abbiamo chiarito alcune parti, inserito le nuove normative e sottolineato aspetti fondamentali come la collaborazione e la co-progettazione. Grazie a tutti per la preziosa collaborazione.”