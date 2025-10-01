Roccavignale interviene sul torrente Tasere per prevenire i rischi di piena

Il Comune di Roccavignale interviene per garantire la sicurezza del torrente Tasere, in località Valzemola, grazie a un contributo di circa 6mila euro stanziato dalla Regione per la manutenzione ordinaria delle opere di difesa del suolo.

Gli interventi prevedono principalmente il taglio e lo sgombero della vegetazione presente nell’alveo e lungo le sponde, che può ostacolare il regolare deflusso delle acque e rappresentare un rischio in caso di piene. Per questo motivo, il Comune ha deciso di agire tempestivamente, assicurando la manutenzione ordinaria del tratto interessato.

La progettazione e la predisposizione degli aspetti tecnico-economici ed esecutivi dei lavori sono stati affidati al geometra Alex Ravenna di Millesimo. Il professionista supporterà anche il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella gestione tecnica dell’intervento, come previsto dalla Determina dell’Area Tecnica.

L’iniziativa rientra nelle attività del Comune volte alla prevenzione del rischio idrogeologico, alla tutela del territorio e alla sicurezza dei cittadini, confermando l’impegno dell’amministrazione nella cura e manutenzione delle aree fluviali.