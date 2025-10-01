Folgorato da una scossa elettrica: la Procura dispone il sequestro dell'idropulitrice

E' stata posta sotto sequestro dalla Procura l'idropulitrice dei Bagni Sirena.

Il Pubblico Ministero Massimiliano Bolla che ha aperto un fascicolo per gravi lesioni colpose ha disposto il fermo dell'attrezzatura utilizzata dal 34enne Francesco Fruggiero.

L'uomo domenica scorsa nello stabilimento balneare al Prolungamento di Savona, passeggiata Walter Tobagi, stava effettuando il lavaggio dei tetti delle cabine con una idropulitrice quando probabilmente colpito da una forte scossa elettrica si era accasciato a terra privo di sensi.

In prima battuta si erano accorti della gravità della situazione il titolare dello stabilimento balneare e i bagnini dei vicini Bagni Bali. Uno degli assistenti bagnanti, Indrit Bardhi, ha cosi iniziato a praticare il massaggio cardiaco.

Dopo pochi minuti sono arrivati nei bagni savonesi i sanitari del 118 che lo avevano rianimato e intubato e la Croce Bianca di Savona.

L'uomo era stato così trasportato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso del San Paolo.

Si sono recati sul posto per gli accertamenti del caso gli ispettori dell'Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (UOPSAL) dell'Asl2.

Fruggiero ricoverato in Rianimazione in terapia intensiva ora sta meglio e avrebbe iniziato a parlare con i medici e i parenti.