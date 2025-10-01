Savona, atto vandalico in un condominio di via Fontanassa: incendiati i bidoni condominiali, danneggiato anche un pino

Prima spostati durante la notte, ora incendiati. È successo nella notte alla Fontanassa e l'atto vandalico ha riguardato alcuni bidoni condominiali della via.

Già da circa un mese alcuni residenti avevano segnalato un uomo che, di notte, spostava i bidoni condominiali in strada. Con le segnalazioni a Sea-S i bidoni venivano riportati nel cortile del condominio, ma la notte successiva venivano nuovamente messi in strada, e la cosa sarebbe stata segnalata anche alla polizia municipale.

Poi, questa notte, l'incendio che ha danneggiato anche un pino. Non si sa se i due episodi siano collegati.