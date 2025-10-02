A Savona il Festival nazionale della polifonia e del folklore

Con il patrocinio della Regione Liguria e dell'Associazione Gruppi Corali Liguri sabato 4 ottobre nella Cattedrale Nostra Signora Assunta avrà luogo il 50esimo Festival Nazionale della Polifonia e del Folklore, dedicato al compianto maestro cavalier Mauro Ottobrini, fondatore dell'iniziativa.

Parteciperanno la Cappella Musicale "Bartolomeo Della Rovere", la Corale Alpina Savonese, il Coro "Anton Bruckner", la Cantoria "San Niccolò" di Albisola Superiore e il Coro "Beato Jacopo da Varagine" di Varazze. Alle ore 18 i gruppi vocali parteciperanno alla messa giubilare e alle 21, introdotti dal vescovo monsignor Calogero Marino, eseguiranno un Salterio con brani sacri monodici e polifonici.

L‟evento è organizzato dalla Schola Cantorum "Mons. G. B. Trofello" di Camogli in collaborazione con la Diocesi di Savona-Noli e la Cappella “Della Rovere”. L'ingresso sarà libero.